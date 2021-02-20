اليوم السابع
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افتتاح مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة غدا لمناقشة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

السبت، 20 فبراير 2021 04:00 ص
افتتاح مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة غدا لمناقشة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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تنظم شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة "مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة"، وإعلان عام 2021 هي عام العلوم بهدف تعليم الطلاب والدارسين بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية وتطوير القدرات العلمية وذلك غدا الأحد بالمركز الثقافى الروسى.
 
ويضم المهرجان معرض لصور من صناعات وتقنيات روساتوم للطاقة النووية من أكاديمك لومونوسوف إلى الوقود النووي، كما سيناقش المهرجان  الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و عرض دراسة علمية عن كيفية الدراسة فى روسيا.
 
ويشارك في المهرجان مدير المركز الثقافي الروسي اليكسي تيفنين والرئيس التنفيذي لروساتوم الشرق الاوسط وافريقيا اليكسندر فورونكوف وخبير من معهد موسكو للفيزياء الهندسية ايجور زابيدا.
 
 

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