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"استرداد الأموال" تتصالح مع ابراهيم سليمان ومجدى راسخ بعد سداد مليار و315 مليون جنيه

السبت، 20 فبراير 2021 06:43 م
"استرداد الأموال" تتصالح مع ابراهيم سليمان ومجدى راسخ بعد سداد مليار و315 مليون جنيه المستشار حماده الصاوي النائب العام- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.

 

ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

 

 وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره  مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.

 


اللجنة القومية لاسترداد الأموال

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مجدى راسخ

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