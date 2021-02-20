إجراء 26 جراحة قلب ودعامات بـ988 ألف جنيه بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار المحافظ، إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان فى خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أى نفقات على الإطلاق ، حيث تم إجراء عدد (26)عملية قلب دعامات وجراحة بتكلفة (988) الف جنيه تكلفة العملية الواحدة لكل حاله(38) الف جنيه، حيث تم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".