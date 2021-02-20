إجراء 100 عملية مياه بيضاء بتقنية الفاكو بمستشفى الرمد بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى، يوم مجاني لإجراء عمليات جراحة العيون بمستشفى الرمد بدمنهور وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة نعيم مسئول قوائم الانتظار بالمديرية والدكتور هاني غيث مدير مستشفى الرمد بدمنهور، حيث أجري الفريق الطبي بالمستشفى الدكتور فازع بدر الدين والدكتور إبراهيم جوهر 47 عملية مياه بيضاء بتقنية الفاكو مع زرع عدسة علاجية لينة أمريكية.

وذلك فى إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.

كما تم تنظيم يوم مجانى آخر تم خلاله إجراء 53 عملية مياه بيضاء بالفاكو مع زرع عدسة علاجية لينة أمريكية.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.