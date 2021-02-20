أول مخبز ينتج 20 نوعا من الأطعمة لمرضى خلل التمثيل الغذائى بالشرقية.. فيديو

وقدمت الدكتورة وسام مختار مدير مستشفي الأطفال بالزقازيق، شرح تفصيلي عن المنتجات التي يقدمها المخبز والتي سترفع معناه عن أسر مرضى الأطفال والذين يضطرون لسفر لمحافظة القاهرة لتوفير هذا الأنواع من الأطعمة، لافتة إلى أن منتجات هي خالية من الجلوتين والمخبوزات الكيتونية التي يحتاجها مرضى الأطفال حساسية القمح والجلوتين أو الكيتونية، أو حتى أي نوع حساسية من أغذية و كذلك خلل التمثيل الغذائي.

وأضاف الدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق لـ"اليوم السابع"، أن الفكرة جاءت بدعم من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ، و المخبز يقدم أكثر من 20 منتج ، ويعمل تحت إشراف وحدة التمثيل الغذائي بقسم الأطفال، هو يقدم الوجبات المناسبة لكل حالة من المحتجزين بالمستشفي ، أو لجمهور من من لديهم أطفالا يحتاج هذا النوع من الغذاء .

