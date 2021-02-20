أمين اتحاد نقابات العمال: مستمرون فى خطط تطوير لخدمة العمال والنقابيين

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية محمد وهب الله على الدور الذى تقدمه "المؤسسة" لأعضائها من العمال من خدمات اجتماعية، موضحا استمرار عمليات التطوير وتدشين بعض الإنشاءات الترفيهية الجديدة التى ترفع من مستوى الخدمات للعاملين، كذلك تنظيم الأنشطة التى تهدف إلى إبراز دور العاملين والأعضاء بالمؤسسة فى دعم الدولة المصرية فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وهب الله بصحبة أعضاء مجلس إدارة "المؤسسة".، مؤكدا في بيان اليوم، استمرار مجلس الإدارة فى خططه التى تهدف إلى توعية العاملين والأعضاء بالمؤسسة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال استمرار ندوات الحوار والمشاركة الفاعلة فى التنمية إضافة إلى تطوير الملاعب والخدمات التعليمية بالمؤسسة، وكذلك تنشيط الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية.

وأشاد وهب الله بالرؤية الجديدة بشأن الاستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة فى العام الجارى 2021، وكذلك متحدثا عما تم إنجازه منذ توليه المسئولية بالقرار الوزارى رقم 214 لسنة 2018، وما قام به من إعادة هيكلة، وخطط مالية وإدارية وتطوير شهدتها "المؤسسة" مما انعكس على الخدمات التى تقدم للأعضاء وللنقابيين والعمال.

وأوضح وهب الله خلال جولته ،على أن خطة التطوير التى بدأها المجلس الحالى منذ عام 2018 وحتى اليوم بدأت بزيارات عديدة لوزراء فى الحكومة منهم وزراء القوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة، وكذلك محافظ القليوبية، تضمنت أنشطة منها احتفالية للاحتفال بنصر أكتوبر دُعى لها مسئولون تنفيذيون وشعبيون، وكذلك عدد كبير من "شباب العمال" للتوعية بدروس الانتصارات التى حققها جيشنا العظيم وشعبه البطل، وتطوير مسجد المؤسسة، وتقنين أوضاع بعض المستأجرين قانونيا، واستلام بعض الأماكن المملوكة للمؤسسة بأحكام قضائية والتى خالف مستأجريها بنود العقود المبرمة، ووضع آليات لاستثمارها لصالح المؤسسة، واستغلال الأماكن الشاغرة لتعظيم الإيرادات .

وأكد وهب الله الاستمرار فى خطط التطوير لخدمة العمال والنقابيين الأعضاء، والاستمرار فى عقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية بهدف التوعية ومواجهة كافة التحديات الراهنة التى تواجه الوطن داخليا وخارجيا، إضافة إلى وضع خطة عاجلة لتطوير والنهوض بمدرسة مصر الخاصة المملوكة للمؤسسة، من خلال تطبيق التقنية التعليمية الحديثة، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، وإنشاء موقع إلكترونى للمدرسة وكذلك قناة تعليمية على اليوتيوب.