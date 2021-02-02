اليوم السابع
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"Unites States".. سخرية من خطأ إملائى فى مذكرة فريق ترامب القانونى (صورة)

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:42 م
"Unites States".. سخرية من خطأ إملائى فى مذكرة فريق ترامب القانونى (صورة) دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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سخر عدد من منتقدى الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب من خطأ إملائى وقع فيه فريقه القانونى عند تقديم مذكرة الرد على اتهام مجلس النواب له بالتحريض على أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول فى 6 يناير.

وبدلا من أن يكتب الفريق فى المذكرة الولايات المتحدة "United States"، كتبها "Unites States" .

مذكرة فريق ترامب
مذكرة فريق ترامب

 

وقال أحد المعلقين على تويتر، إنه يبدو أن فريق ترامب التحق مباشرة بكلية الحقوق ولم يحصل على التعليم الكافى فى المدارس فى المراحل الابتدائية.

وجادل فريق الدفاع القانوني عن دونالد ترامب بأن الرئيس السابق تصرف "بشكل مثير للإعجاب" في رده على التمرد العنيف في مبنى الكابيتول ، والذي حرض عليه.

وتنفى المذكرة الاتهام بأنه خان  كرئيس ثقة شعب الولايات المتحدة. بدلاً من ذلك ، أدى الرئيس الخامس والأربعون دوره بشكل رائع ، حيث فعل في جميع الأوقات ما كان يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأمريكي.

جادل الفريق القانونى، للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب في مذكرة الرد على اتهام مجلس النواب بالتحريض على أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير، بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لإدانة الرئيس السابق لأنه لم يعد يشغل منصبًا.

وجاء فى المذكرة المقدمة والتى تتكون من14 صفحة "يتطلب النص الدستوري أن يتولى الشخص بالفعل منصبًا ليتم عزله. بما أن الرئيس الخامس والأربعين لم يعد "رئيسًا" ، فإن البند "يجب إزالته من مكتب الإقالة ...ومن ثم يستحيل على مجلس الشيوخ عزله".

قدم العديد من المشرعين الجمهوريين هذه الحجة أيضًا ، وصوت 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشكل استباقي لرفض محاكمة العزل الأسبوع الماضي.

 


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