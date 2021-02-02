وول ستريت جورنال: إقالة جميع أعضاء المجالس الاستشارية لرسم سياسات البنتاجون

كتب أحمد عرفة

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقيل جميع أعضاء المجالس الاستشارية لرسم سياسات وزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.



وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال، أن قرار وزير الدفاع الأمريكي يمنع المستشارين الذين عينتهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استلام مهامهم.



وفى وقت سابق أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تقدير بلاده لألمانيا، فى أول محادثة له مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب - كارينباور منذ توليه منصبه في الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن واشنطن تعتبر ألمانيا "عالية القيمة" كمقر للقوات الأمريكية، في إشارة إلى احتمال إلغاء قرار ترامب بخفض أعداد القوات الأمريكية في ألمانيا.