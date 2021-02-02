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وكالة الطاقة: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم فى مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزى

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:21 م
وكالة الطاقة: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم فى مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزى تخصيب اليورانيوم - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن تقرير من وكالة الطاقة، اليوم الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي.آر-2إم في منشأة نطنز تحت الأرض.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إن بلاده لديها الآن مجموعتان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أمثال قدرة الأجهزة السابقة التي كانت تعمل في الموقع النووي في نطنز.

وأوضح كاظم غريب آبادي على تويتر "بفضل دأب علمائنا النوويين، تعمل الآن بنجاح في نطنز مجموعتان من 348 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-2إم تبلغ قدرتهما نحو أربعة أمثال (أجهزة) آي.آر-1".

وأضاف "كما بدأ تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في فوردو. وهناك المزيد قريبا".

 

 


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وكالة الطاقة

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