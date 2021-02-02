اليوم السابع
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وزير الخارجية الجزائرى يجرى اتصالا هاتفياً مع الأمين العام للجامعة العربية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 05:00 ص
وزير الخارجية الجزائرى يجرى اتصالا هاتفياً مع الأمين العام للجامعة العربية وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم
وكالات

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أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريباً في القاهرة.


الجزائر

صبرى بوقادوم

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

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