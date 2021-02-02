وزير الخارجية الجزائرى يجرى اتصالا هاتفياً مع الأمين العام للجامعة العربية

وكالات

أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريباً في القاهرة.