نتنياهو يعلن عن فتح الاقتصاد تدريجيًا بشكل حذر الأسبوع المقبل

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه ستجرى إعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا وبشكل حذر بدءًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لموقع روسيا اليوم، وأشار رئيس وزراء إسرائيل، إلى الحاجة الملحة لتطعيم السكان، قائلاً: نحن في خضم سباق بين حملة التطعيم والطفرات، في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا المتحور.



وحدد بنيامين نتنياهو هدفا جديدا لتلقيح 90% من الإسرائيليين فوق سن الخمسين الأسبوعين المقبلين.



وفى سياق أخر، كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو دعا العديد من الشخصيات العربية في إسرائيل من أجل الانضمام لقائمة حزب الليكود لخوض غمار انتخابات الكنيست المقبلة التي ستجرى في مارس المقبل.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو دعا العربية المسلمة "ديما تاية" من أجل الانضمام للقائمة، وهو ينتظر موافقتها على الاقتراح وذلك قبل ساعات من إغلاق القوائم الانتخابية.

وأكدت الصحيفة، أنه قبل "ديما" خاطب نتنياهو ود عدد من الشخصيات العربية، منها على سالم المعروف بأنه من الشخصيات المتقلبة في القطاع العربي في إسرائيل، إذ يعرب عن تأييده لليكود في الصباح وانتقاده له في المساء، كما لقب بـ"دونالد ترامب الإسرائيلي" لهذا السبب.

جدير بالذكر أن "ديما" انضمت إلى الليكود في عام 2012، وفي حال موافقتها وخوضها الانتخابات على قائمة الليكود ستكون أول عربية مسلمة ستدخل الكنيست على قائمة حزب الليكود الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة.