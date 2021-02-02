نانسى بيلوسى فى ذكرى شهر السود: قدموا مساهمات لا حصر لها لأمتنا

كتب محمد شعلان

شاركت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، فى إحياء ذكرى شهر تاريخ السود المتعلق بالأحداثِ المهمةِ فى تاريخ الشتاتِ الأفريقى، وغردت بيلوسى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: " خلال شهر تاريخ السود، نحتفل بمساهمات الأمريكيين السود التى لا حصر لها لأمتنا. اليوم ودائمًا، يلتزم الديمقراطيون بتجديد وعد أمريكا الأساسى بالعدالة والفرص لأننا نصر على حقيقة أن حياة السود مهمة".



نانسي بيلوسى على تويتر

كما حرصت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على إحياء ذكرى شهر تاريخ السود، ووجهت كامالا هاريس رسالة على حسابها بموقع "تويتر": "مع بداية شهر تاريخ السود اليوم، نتذكر ونكرم أولئك الذين جاءوا من قبل، ونعمل على بناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع الذين يتبعون خطواتهم. مهمتنا المستمرة هى بناء أمريكا أكثر عدلاً وشمولية".

فيما أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن ادارته ملتزمة بمواجهة العنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة، وغرد بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، في إشارة إلى ذكرى إحياء شهر تاريخ السود، قائلا: "لم نرتقى مطلقًا إلى مستوى المبادئ التأسيسية لهذه الأمة، لكن إدارتنا ملتزمة بإنهاء العمل الذي لم يتم إنجازه. لقد حان الوقت منذ وقت طويل لمواجهة الإجحاف العنصرى العميق والعنصرية المنهجية والوفاء بوعد أمريكا للجميع".

وشهر تاريخ السود هو ذكرى متعلقة بالأحداثِ المهمةِ في تأريخ الشتاتِ الأفريقيِ. ويُحتفل به سنوياً في الولايات المتّحدةِ الامريكية و كندا في شهرِ فبراير بينما فى المملكة المتحدة يحتفلون به فى شهرِ أكتوبر، ويذكر أن الاحتفال بهذه الذكرى بدأ في عام 1926 مِن قبل المؤرخِ كارترج. وودسون وسماها "أسبوع تاريخ الزنوج".