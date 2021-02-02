نائب محافظ بورسعيد يتفقد سوق الأسماك والبازار الجديد.. صور

فريق المحافظات

أجرى المهندس عمر عثمان، نائب محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، وبرفقته المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، والمدير التنفيذي لسوق الأسماك والبازار جولة ميدانية داخل سوق الأسماك الجديد بحى العرب، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن.

والتقى نائب المحافظ خلال جولته، بالمواطنين داخل السوق، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة الأسواق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد، وأشاد المواطنين المتواجدين بالمستوى الحضارى لسوق الأسماك الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة فى كافة المجالات.

وكذلك التقى بمواطنين من المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم فى سوق الاسماك ببورسعيد المتميز، متمنين أن يتم تطبيق هذه التجربة فى محافظتهم.

وأكد نائب محافظ بورسعيد، أن سوق الأسماك الجديد يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية المقامة على أعلى مستوى فى المحافظة تزامنا مع تحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

وأضاف أنه سيتم افتتاح العمل قريبا بسوق الخضروات والفاكهة الجديد (البازار) المقابل لسوق الأسماك وذلك فى إطار تحقيق الارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تمس الجماهير بما يوفر لهم كافة سبل الراحة.

جانب من الحملة