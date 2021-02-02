نائب محافظ البحيرة تطمئن على سير العمل بمستشفى أفلاقة القروى بدمنهور.. صور

البحيرة _ ناصر جودة

قامت اليوم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بجولة بحضور الدكتور وليد جمال مدير عام فرع التأمين الصحي بالبحيرة وعمر لبيب مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، لمتابعة أعمال اللجنة الطبية العامة بمستشفى أفلاقة القروى ببرقوقة بمركز دمنهور، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين وتذليل أى معوقات.

كما تم متابعة أعمال اللجان والخاصة بدخول الخدمة لمواطني المحافظة وكذا خدمات الإجازات الطبية المعتمدة ولجان التضامن الإجتماعي وتوصيف الاعمال لموظفي الدولة والتوصيف المهنى، والتقت مع بعض المنتفعين والمترددين وتم الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.

كما تم تفقد باقى الأقسام والأرشيف والمعمل والتسجيل وباقي مكونات المستشفى ووحدة صحة المرأة وكذا المنطقة الفضاء المحيطة بها لبحث إمكانية إستغلالها والإستفادة منها.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصرى، والتى تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، حيث يتم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون مظلة لجميع المصريين برعاية الرئيس، مشيرا إلى أن القطاع الطبي ومنظومة التأمين الصحي على أرض البحيرة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، واستمرار المتابعة لخدمات التامين الصحي المقدمة على مستوى المحافظة.



نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفى أفلاقة القروى



جانب من الجولة



نائب محافظ البحيرة تتفقد المستشفى



نائب محافظ البحيرة تتفقد المستشفى



جانب من الجولة بالمستشفى