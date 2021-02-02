مياه الشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه

الشرقية-إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية وتعريفهم بخطورة إهدارها وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها باعتبارها تمثل قضية أمن قومي للمصريين وخاصة في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل.

وفي هذا الإطار أشار اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية للمواطنين بقري ( كفر السواقي – الدهتمون – طوخ ) بمركز ومدينة أبو كبير وقريتي كفر الشاويش والسماعنه بمركز فاقوس وكذلك العاملين بمحطة مياه العباسة بمركز ومدينة أبو حماد لتعريفهم بأهمية الحفاظ علي البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة، مشيراً إلي أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية علي المواطنين بالشوارع والمحلات والأسواق تحمل عدد من الرسائل التوعوية بأهمية الحفاظ علي مياه الشرب وترشيد استخدامها بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ علي المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ او المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.