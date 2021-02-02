بغداد (أ ش أ)

أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، مقتل 5 من مقاتليهاـ في هجوم مباغت لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة نفط خانة شرق ديالى شرقي وسط البلاد، وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن قوة من الحشد الشعبي تعرضت إلى هجوم مباغت، خلال عملية أمنية، دفعهم إلى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 مقاتلين من قوات الحشد.