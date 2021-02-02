مصرع 14 شخصا وإصابة 9 آخرين جراء انقلاب حافلة فى باكستان

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الطائرة الخاصة التابعة للقوات الجوية الباكستانية التي تحمل الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" قد وصلت الاثنين، إلى العاصمة إسلام أباد.

وأعرب سلطان - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - عن شكره للصين وكل من ساهم في معالجة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أعرب عن تقديره للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لجهودهم ، مشيراً إلى أنهم سيكونون أول من يحصل على اللقاح.

يشار إلى أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي ، قد تعهد خلال مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الأسبوع الماضي بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح ضد (كوفيد-19) إلى باكستان بحلول 31 يناير 2021، وكانت بكين قد طلبت من إسلام أباد إرسال طائرة للحصول على اللقاحات.