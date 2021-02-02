اليوم السابع
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مصرع 14 شخصا وإصابة 9 آخرين جراء انقلاب حافلة فى باكستان

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:46 ص
مصرع 14 شخصا وإصابة 9 آخرين جراء انقلاب حافلة فى باكستان حادث حافلة ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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لقى 14 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 9 آخرون، إثر انقلاب حافلة الركاب التي كانت تقلهم، اليوم الثلاثاء، في مدينة "يوثال" الباكستانية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات؛ من أجل تلقي العلاج، بينهم 4 حالتهم خطيرة.

يذكر أن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصينى، وصلت  إلى باكستان، وذلك حسبما أعلن الدكتور فيصل سلطان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الطائرة الخاصة التابعة للقوات الجوية الباكستانية التي تحمل الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" قد وصلت الاثنين، إلى العاصمة إسلام أباد.

وأعرب سلطان - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - عن شكره للصين وكل من ساهم في معالجة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أعرب عن تقديره للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لجهودهم ، مشيراً إلى أنهم سيكونون أول من يحصل على اللقاح.

يشار إلى أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي ، قد تعهد خلال مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الأسبوع الماضي بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح ضد (كوفيد-19) إلى باكستان بحلول 31 يناير 2021، وكانت بكين قد طلبت من إسلام أباد إرسال طائرة للحصول على اللقاحات.

 


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