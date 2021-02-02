مدير التامين الصحى بالغربية: تم إجراء الجراحة للحاجة عزيزة بعد الاستجابة "اليوم السابع"

الغربية - محمد طارق

قال الدكتور رائف يوسف مدير عام فرع التأمين الصحى فى محافظة الغربية ، أن الحاجه عزيزة إبراهيم، والتى تم نقلها إلى مستشفى المجمع الطبى بمدينة طنطا، بعد الاستجابة لما نشر بموقع وجريدة "اليوم السابع"، تم ‘جراء الجراحة اللازمة لها، وحالتها الآن مستقرة وستغادر المستشفى خلال يومين إلى دار رعاية تابعة للتضامن الاجتماعى.

وأضاف مدير عام الفرع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع مستشفيات وعيادات التأمين الصحى تستقبل المرضى بكامل طاقتها ، ولم يتم رفض أى حالة تحتاج إلى حجز أو تدخل طبى ، موضحا أنه يوجد تنسيق بين جميع المستشفيات لتوفير الاحتياجات اللازمة للمرضى.

وكان الدكتور رائف يوسف مدير عام فرع التأمين الصحى فى محافظة الغربية ، تفقد أول أمس حالة الحاجة عزيزة بمستشفى التأمين الصحى فى طنطا ، وذلك بعد الاستجابة للتقرير الذى نشر فى " اليوم السابع "، وأطمئن على حالتها الصحية وألية تقديم الخدمة لها .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ، بإستقبال الحاجة عزيزة بمستشفى المجمع الطبى وعلاجها على نفقة التأمين الصحى وتم استقبال الحالة بالمستشفى ومناظرة حالتها بواسطة فريق طبى بالمستشفى وتحت إشراف الدكتورة علا البنهاوى مديرة المستشفى .

وأصدر مدير عام الفرع توجيهاته لإدارة المستشفى بتوفير سبل الراحة الصحية كاملة للحاجة عزيزة حتى خروجها بصحة جيدة من المستشفى .

الجدير بالذكر ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، توجيهاتها بنقل الحاجة عزيزة إبراهيم إلى مستشفى مجمع التأمين الصحى فى مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، وذلك فى استجابة سريعة لما نشر فى " اليوم السابع " بعنوان .. "مسيحى يخدم مسنة مسلمة منذ 10 سنوات" ، زى أمى ونفسى تتنقل دار رعاية وتتعالج .