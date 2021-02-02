مدن جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، إستعدادات مكثفة لإستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر له 20 فبراير الجاري بعدد من كليات جامعة كفر الشيخ.

وقال الدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية، إنه تم الانتهاء فى الفترة الماضية من أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم، وأعمال صيانة الكهرباء ومياه الشرب لجميع المدن الجامعية، وعددها 5 مدن جامعية، بواقع 3 مدن للطلاب، ومدينتين للطالبات، كما تم تزويد كل مدينة جامعية بجهاز لقياس درجة الحرارة، وتجهيز العيادات الداخلية بكافة الأدوية، وكذلك تعقيم وتطهير خزانات المياه.

وأضاف الملا، لــ" اليوم السابع"، أن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، يتلقى تقارير عن الأعمال الجارية فى المدن الجامعية من أعمال تطهير وتعقيم، واستعدادات، للحفاظ على صحة الطلاب .