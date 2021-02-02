محققون أمريكيون يشتبهون في اختراق قراصنة صينيين لوكالة رواتب حكومية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن محققين أمريكيين يشتبهون في اختراق قراصنة صينيين لوكالة رواتب حكومية.

وفى وقت سابق كشفت شركة مايكروسوفت العملاقة عن أن قراصنة صينيين وروس يستهدفون الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية،

وقبلها قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الشركات والوكالات الحكومية فى الولايات المتحدة قد تم استهدافها فى هجمات عنيفة من قبل قراصنة صينيون وإيرانيون، والذين نشطوا بانسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى العام الماضى وصراعاته لتجارية مع الصين، حسبما يقول خبراء.