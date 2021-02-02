محامو ترامب: مجلس الشيوخ لا يملك السلطة لمحاكمته بعد انقضاء فترته الرئاسية

كتب أحمد عرفة

قال محامو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن مجلس الشيوخ لا يملك السلطة لمحاكمته بعد أن انقضاء فترته الرئاسية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن لائحة الاتهام التى وجهها الحزب الديمقراطى ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتضمن تهمة الخيانة غير المسبوقة.

وذكرت لائحة الاتهام الموجهة لدونالد ترامب، أن الرئيس السابق عرض الأمن القومي للخطر، كما أكدت لائحة الاتهام، أنالرئيس السابق هدد الديمقراطية الأمريكية.