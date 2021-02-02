محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى.. صور

مطروح _ حسن مشالى

إلتقي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وبحضور العميد عصام عبد الغنى، رئيس مدينة سيوة، والمهندس إبراهيم الحفيان، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح ومشايخ سيوة، وذلك بمقر الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالقاهرة، فى إطار التنسيق المستمر بين محافظة مطروح والجهاز القومى للتنسيق الحضارى لتطوير واحة سيوة .

تناول اللقاء وضع مقترحات ورؤية تطوير عدد من المواقع بالواحة والحفاظ على هويتها التراثية والحضارية في إطار إهتمام الدولة بواحة سيوة ووضعها على خريطة السياحة العالمية بما تزخر به من مقومات سياحية وتنموية والحفاظ عليها.

ومن المقرر عقد مؤتمر قريبا بمطروح مع زيارة سيوة ومراجعة جهاز التنسيق لكافة التصميمات والمقترحات التى سيتم وضعها بما يتفق مع مخططات الدولة لتنمية الواحة ويحافظ على تراثها واثارها التاريخية.



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (10)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (1)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (2)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (3)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (4)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (5)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (6)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (7)



محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع تطوير سيوة مع جهاز التنسيق الحضارى (8)