محافظ دمياط تترأس خطة تطوير 28 قرية ضمن "حياة كريمة" ومشروعات بـ4 مليارات جنيه

دمياط _ معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الإجتماع التنسيقى المُنعقد اليوم الثلاثاء، مع إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء إيهاب فاروق، مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، والمهندس محمد جمال، منسق مشروعات حياة كريمة، والدكتور أحمد أنيس، استشارى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والمهندس محمد عطية، ممثل الهيئة الاستشارية لجهاز التعمير و الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و رؤساء شركات المرافق و مديرى المديريات، وذلك لمتابعة محاور خطة تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد المدرجين بالمبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية وذلك للنهوض بالريف المصرى وإستكمال مسيرة التنمية الشاملة..

وأكدت المحافظ، فى مستهل الإجتماع على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا لأهميته البالغة لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية الريفية، منوهة الى أن هذا المشروع يأتى على رأس الأولويات، حيث سيتم متابعة الموقف التنفيذى له بصفة دورية.

وفى هذا الصدد، أصدرت الدكتورة منال عوض، عدد من التوجيهات والتى جاء من أهمها الإسراع فى معدلات تنفيذ كافة الأعمال وكذا إعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الإنتهاء من العمليات المدرجة بالخطة، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في خطة تغطية المناطق الغير مخدومة بخدمات الصرف الصحى وحصر مشروعات مياه الشرب والعمل بالتوازى ، وكذلك إعداد المقايسات الخاصة بطفايات الحريق الأرضية بكل قرية فضلاً عن وضع خطة محددة لتوزيعها، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار..

وفى قطاع تحسين البيئة، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بوضع استراتيجية لنقل المواقف والأسواق الأسبوعية خارج الكتلة السكنية و ضم الوحدات الخدمية بكل قرية بمكان محدد بالإضافة إلى تحديد متطلبات إنشاء مقلب وسيط لنقل القمامة بكفر سعد..

فيما طالبت المحافظ، بالتفاعل مع المواطنين والتواصل المباشر معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم لتلبيتها و كذا تعريفهم بالمشوعات المقرر تنفيذها وذلك بالتعاون بين الإعلام والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات.

وعلى جانب آخر، ناقشت المحافظ، خطة تبطين وتأهيل 8 ترع بمركز كفر سعد بإجمالى أطوال 38 كم طولى وتأهيل كبارى وكذا تغطية ترعتين، إذ أكدت على بدء إعداد المقايسات الخاصة بتلك الأعمال، مؤكدة أيضاً على مديرى المديريات بمراجعة ما تم حصره من خدمات، للتأكد من إدراج جميع الإحتياجات لتحقيق الرؤية التى تستهدفها المبادرة بإنشاء قرى نموذجية.

كما بحثت إستراتيجية توصيل الغاز إلى كافة المناطق، وإطلعت على الموقف الخاص بتطوير الوحدات الصحية وإنشاء وحدات جديدة، وأيضاً الأعمال الجارية بعدد 6 مدارس تحت الإنشاء مقرر دخولهم الخدمة بالعام الدراسى القادم وطرح 4 مدارس أخرى و 5 مدارس جارى تجهيز إجراءات الطرح، وكذا موقف رفع كفاءة وإنشاء وحدات بيطرية ومجازر وإنشاء مراكز شباب وملاعب بما يتفق مع الإشتراطات المحددة وتطوير الجمعيات الزراعية ومقترحات إنشاء محلج للقطن ومحطة فرز وتعبئة ومركز تجميع ألبان ببعض القرى وأخيراً مشروعات قطاعات البريد والتضامن الإجتماعى والكهرباء والإسعاف والاتصالات والطرق .

وذكرت عوض، أن هذا المشروع القومى يُعد استكمالا لمسيرة التنمية التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى، كما أشارت إلى أن التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز كفر سعد تصل إلى 4 مليار جنيه، بخلاف معدات تحسين البيئة.

محافظ دمياط والمسئولين خلال مناقشة تطوير القرى بمبادرة حياة كريمة