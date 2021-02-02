اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:12 م
خالد صلاح
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محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفى أثناء عمله بجراج.. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:32 م
محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفى أثناء عمله بجراج.. صور محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي
فريق المحافظات

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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي، فني بإدارة النقل الميكانيكي في حي الضواحي والذي توفى أثناء قيامه بمهام عمله داخل الجراچ.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لأسرة الفني الراحل، على أنه كان مثالًا للتفاني والإخلاص في العمل، وكان يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص، رافقة خلال الزيارة فوزي الوالي رئيس حي الزهور

وقرر محافظ بورسعيد صرف إعانة عاجلة لأسرة شهيد العمل، ومساعدة شهرية تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة.

محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (1)
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي 

 

محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (2)
محافظ بورسعيد فى العزاء 
 
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (3)
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (4)
جانب من مشاركة محافظ بورسعيد بالعزاء 

 

محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (5)
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي 

 

محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (6)
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي

 

محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (7)
محافظ بورسعيد يُقدم فى العزاء 
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي (8)
محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي

محافظ بورسعيد

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