اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوافق على تنظيم مسابقة الأم المثالية للعام الرابع على التوالى

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:29 م
محافظ المنوفية يوافق على تنظيم مسابقة الأم المثالية للعام الرابع على التوالى محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تنظيم مسابقة (الأم المثالية ـ الأم القدوة ) لعام 2021 بجميع المراكز والمديريات والمصالح والقطاعات الحكومية بنطاق محافظة المنوفية للعام الرابع على التوالي لخلق جو من الألفة والتكريم للسيدات العاملات بتلك الجهات للإرتقاء وتعزيز ودعم دور الأسرة المصرية مكلفا مسئول المرأة بالمديريات والمصالح الحكومية بتنظيم تلك المسابقة وتشكيل لجنة لفحص الترشيحات وإعلان النتيجة قبل نهاية فبراير الجاري .

من جانبه، صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن هذه المسابقة تهدف إلى تكريم السيدات العاملات أصحاب الأداء المتميز في العمل الوظيفي لدى المديريات والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة والمتميزات في تربية أبناء صالحين للمجتمع.

وأضاف سويد، أن شروط الترشيح لمسابقة الأم المثالية ألا يقل سن الأم عن خمسين عاما، وأن تكون متميزة وظيفيا في أداء عملها ولديها القدرة على تشجيع أبنائها للحصول على فرص عمل أو دراسات عليا أو أن تكون أما لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة واستطاعت دمجه بالمجتمع أو أن تكون الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحسنت رعاية أسرتها رغم الإعاقة.

ووفقا لما ورد من مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية فإن شروط الترشيح لمسابقة الأم القدوة أن تكون العاملة لم تنجب أو لم تتزوج وأن تكون متميزة في أداء عملها وأن تكون قدوة لزملائها بالعمل علاوة على كونها من العاملين بالديوان أو من الذين خرجوا لسن المعاش أو أم حاصلة على على مشروع للتمكين الاقتصادي .

وأكد مدير المديرية، أنه سيتم تلقى الترشيحات من الإدارات التعليمية حتى الأحد الموافق 14 من فبراير على أن ترفق المتقدمة للمسابقة إقرارا بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعي ( مديرية ــ إدارة اجتماعية ــ وحدة اجتماعية ) سواء حاليا أو سابقا حتى الدرجة الرابعة وذلك وفقا لما ورد بكتاب مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .

جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة من المتقدمة للاشتراك في المسابقة وفقا لما جاء من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية هي:

استمارة بيانات ترشيح

إقرار قانوني من المرشحة بأنه لا تمت بصلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي حتى الدرجة الرابعة

بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا 

جميع المستندات الدالة على صحة بيانات استمارة الترشيح

ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء وأن يكونوا مؤهلات عليا ويستثنى الابن المعاق ذهنيا

عدد صورتان شمسية حديثة ملونة

تدوين رقم المحمول ورقم التليفون الأرضي

كارت صورة للأسرة تجمع الأب والأم والأبناء .


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