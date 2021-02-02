محافظ الغربية يهنئ نادى غزل المحلة بعد الفوز على الزمالك

الغربية – عادل ضرة

هنأ الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، نادى غزل المحلة بعد فوزهم اليوم على نادى الزمالك بنتيجة 2/ 1 في الجولة 11من الدوري المصرى الممتاز لكرة القدم، متمنياً لهم المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة.

جاء ذلك خلال الاتصال التليفونى الذى أجراه المحافظ مع المهندس أحمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وفشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز علي نظيره غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.