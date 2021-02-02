اليوم السابع
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محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء فى وفاة والد نائب رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:45 م
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء فى وفاة والد نائب رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء
الشرقية-إيمان مهنى

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قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة في وفاة والد المستشار أحمد صلاح نائب رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، وذلك بمدينة الزقازيق.

كما قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اسرته وذويه الصبر والسلوان.

وتقدم المستشار أحمد صلاح نائب رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بخالص التقدير والامتنان لمحافظ الشرقية لقيامه بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة والده كلفتةٍ إنسانية تدل على قوة ومتانة العلاقة بين محافظ الإقليم وأعضاء الهيئات القضائية بالمحافظة.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

 
 
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صلاة الجنازة 
 

 

 
 
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المحافظ يؤدى واجب العزاء 
 

محافظ الشرقيه

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نائب رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية

محكمة الزقازيق الإبتدائية

اخبار مصر

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