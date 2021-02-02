محافظ الشرقية يأمر بإزالة أرصفة مخالفة ويوجه بتطوير منطقة كوبري الهويس

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس بإزالة "تلتوار" مقام بالمخالفة بمبني تحت الانشاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المبني لتعديه علي حرم الطريق.

كما وجه المحافظ بالبدء فوراً في أعمال التطوير والتجميل والتوسعة لميدان المحطة ومنطقة كوبري الهويس بمدينة بلبيس لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حده الزحام داخل المدينة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وكان محافظ الشرقية أجرى بجوله مفاجئة في ساعة متأخرة من مساء أمس لمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الاشغالات وفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين والوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

قام المحافظ بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 أمتار والذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يربط بين شارع جمال عبد الناصر وطريق ترعة الإسماعيلية، مؤكدا أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما توجه محافظ الشرقية لمنطقتي الزعبلاوي والقيسارية والشوارع المتفرعة منهما لمتابعة أعمال الرصف الجارية باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

رافق المحافظ في الجولة اسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس.