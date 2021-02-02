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محافظ أسوان: 18.5 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بمتحصلات 70 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:39 م
محافظ أسوان: 18.5 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بمتحصلات 70 مليون جنيه المواطنين يقدمون طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح فى مخالفات البناء، بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألفا و500 طلب، بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه.

وأشار اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، إلى أنه تنفيذاً لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقوم المراكز التكنولوجية باستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ8 حالات التى لا يجوز فيها الصالح طبقاً للمادة الأولى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة.

وأوضح المحافظ، أنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح ويسدد نسبة 30% من قيمة التصالح كجدية تصالح، إذا قام بالسداد خلال شهر يناير، بينما يسدد نسبة 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد إنتظاراً لشهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من الـ 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.


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