اليوم السابع
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مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين بوتيجيج فى منصب وزير النقل

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:53 م
مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين بوتيجيج فى منصب وزير النقل بيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكى
واشنطن(رويترز)

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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب وزير النقل، ووافق المجلس بأغلبية 86 صوتا ضد 13 صوتا على تعيين بيت بوتيجيج وهو رئيس بلدية سابق تحدى بايدن على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 .

 

وسيشرف بوتيجيج على الطيران والطرق السريعة والمركبات وخطوط الأنابيب وأيضا المساعى لضمان سلامة وسائل النقل فى مواجهة جائحة كوفيد-19 ، وهو أيضا أول وزير أمريكى معروف بأنه من المثليين جنسيا يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

 

 


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