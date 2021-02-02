كتب سمير حسنى

كشفت مجلة لانسيت الطبية، اليوم الثلاثاء، أن لقاح سبوتنيك الروسي ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91.6%.

وقال حساب لقاح سبوتنيك على تويتر: "نتائج المرحلة 3 من التجارب السريرية، تم التحقق من فعاليته البالغة 91.6٪ بشكل عام ، و 100٪ للحالات الشديدة من خلال البيانات التي تمت مراجعتها".

وكانت داريا يجوروفا كبيرة الباحثين في مختبر الهندسة الوراثية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز(جامالي) ، قالت إن لقاح (سبوتنيك 5) الـمضاد لفيروس كورونا المستجد لم يسجل أي آثار جانبية خطيرة ولا أية حالة وفاة، مشيرة إلى أن فاعليته تقترب من 100%.