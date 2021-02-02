وأضافت يجوروفا اليوم الخميس، خلال اجتماع عبر الإنترنت لمجلس "علوم الحياة" العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية حول فيروس"كوفيد -19 ، أن الكفاءة المناعية لهذا اللقاح تتجاوز 98% في الوقت الحالي، وفقًا للنتائج التي لدينا، ومن حيث المناعة الخلوية، فإنها تقترب من 100%". 