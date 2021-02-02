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ماكرون يطالب بالإفراج الفورى عن المعارض الروسى أليكسى نافالنى

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:15 م
ماكرون يطالب بالإفراج الفورى عن المعارض الروسى أليكسى نافالنى ماكرون
كتب أحمد عرفة

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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

وقبله دعا أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، روسيا للإفراج عن الناشط الروسى المعارض أليكسى نافالنى فورا وبدون شروط.

وفى وقت سابق، وضعت السلطات الروسية حدا للتدخلات الخارجية في شئونها الداخلية، بسبب محاكمة الناشط الروسى المعارض أليسكى نافالنى، قبل أيام قليلة من زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي للعاصمة موسكو، معربة عن أملها ألا يربط الاتحاد الأوروبى مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالنى.

ويزور الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي موسكو في 4 فبراير الجاري، لمقابلة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لمناقشة العلاقات الثنائية والاتفاق النووي الإيراني والصراع في أوكرانيا وقضية اعتقال نافالني.


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