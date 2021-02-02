لجنة تفتيش من صحة الغربية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل

الغربية _ مصطفى عادل

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة متابعة كافة المنشآت الصحية بصفة دورية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى تشكلت لجنة مكبرة بقيادته يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي وأعضاء التفتيش المالي والإداري ومكافحة العدوي للمتابعة والتفتيش على المنشأت الصحية بمركز السنطة، للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدم.

وأوضح وكيل الوزارة أن لجان للمتابعة والتفتيش ستقوم بالمرور على جميع المستشفيات، والمنشآت الصحية بالمحافظة، بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها والمرور على المرضى والاطمئنان على صحتهم والإستماع إلى شكواهم.



لجنة من صحة الغربية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل