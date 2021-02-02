كل ما تريد معرفته عن مؤتمر شباب الباحثين الثامن بجامعة قناة السويس.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع" أسئلة كثيرة عن المؤتمر الثامن لشباب الباحثين بجامعة قناة السويس نلخص كل الإجابات عنها في صورة سؤال وجواب..



1- ما هي لجنة شباب الباحثين؟

هي لجنة مكونة من شباب الباحثين من الكليات المختلفة بالجامعة تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وظيفتها تبادل ونقل الخبرات الخاصة بالبحث العلمي بين شباب الباحثين في الجامعة.



2- ما هو مؤتمر شباب الباحثين؟

مؤتمر شباب الباحثين هو مؤتمر سنوي تنظمه لجنة شباب الباحثين له موضوع رئيسي يحدد كل عام حسب الاتجاه العام للجامعة ويقام هذا العام الكترونيا بالكامل للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية عامة وجامعة قناة السويس خاصة

ويمكن مشاهدة السيشن الرئيسية للمؤتمر السابق على الرابط التالي

3- ما هو موضوع مؤتمر شباب الباحثين هذا العام؟

موضوع مؤتمر شباب الباحثين هذا العام رؤى مستقبليه.... ما بعد جائحه كورونا وقد تم اختيار هذا الموضوع تماشيا مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ العام الماضي ولألقاء الضوء على ما تم انجازه في هذا الاتجاه والتأثير المتوقع للجائحة واثاره في المستقبل.

4- هل معنى ذلك أن الابحاث المقدمة للمؤتمر لن تقبل الا إذا كانت في مجال اثار فيروس الكورونا؟

لا. سيتم قبول اي بحث جيد في اي مجال بعد تحكيمه من لجنة التحكيم حيث ان المؤتمر لكل شباب الباحثين بالجامعة من كل الكليات.

5- هل يقتصر الاشتراك بالمؤتمر على المنتسبين لجامعة قناة السويس فقط؟



لا. الاشتراك مفتوح لاي باحث من اي جامعة او مركز بحثي او طالب جامعي من داخل او خارج مصر

6- هل التقدم قاصر على من أنهي او ناقش رسالة الماجستير او الدكتوراه؟



لا، الحضور لا يقتصر على من أنهي الرسالة. ممكن الحضور لاي طالب جامعي او طالب دراسات عليا او عضو هيئة تدريس.

7- هل يمكن حضور المؤتمر دون تقديم ملخص بحثي؟



نعم يمكن الحضور دون تقديم ملخص بحثى.

8- هل يعتبر قبول الملخص البحثي في المؤتمر بديلا عن النشر لطالب الماجستير او الدكتوراه؟



وفقا لقرار مجلس جامعة سابق يعتبر قبول الملخص البحثي في المؤتمر بديلا عن النشر لمنح درجة الماجستير او الدكتوراه.

9- هل يمكن نشر البحث في مجلة دولية بعد قبوله في المؤتمر بدون اعتبار ذلك تكرار للنشر؟



نعم يمكن اعادة النشر في اي مجلة حيث ما يتم تقديمه هنا هو ملخص للبحث وليس البحث كاملا. لذا يمكن النشر بعض اضافة التفاصيل الكاملة للبحث.

10- ما هي محاور المؤتمر؟



محور الصحة – المعلوماتية الحيوية واستخداماتها

محور العلوم الإنسانية – السياحة والتعليم

محور العلوم الهندسية – الذكاء الاصطناعي والصناعة

محور العلوم الأساسية

11- كيف يمكنني التقدم للمؤتمر؟



التسجيل لحضور المؤتمر يتم الكترونيا على الرابط التالي: أضغط هنا

وملء البيانات الخاصة بالتسجيل

12- كيف يمكنني رفع الملخص البحثي الخاص بي على موقع المؤتمر؟



جميع الأبحاث ستعرض بالمؤتمر بصورة عروض تقديمية وسيتم تحكيمها من قبل لجان مختصة لاختيار أفضل الأبحاث للفوز بجوائز المؤتمر وانه لرفع الأبحاث يتم تحميل القالب الخاص بالمؤتمر من الرابط التالى: أضغط هنا

وبعد الانتهاء من البحث يمكن رفعه على الرابط التالي: أضغط هنا

في حالة استخدام الموقع لأول مرة، يجب عمل حساب على الموقع التالي: أضغط هنا

والتسجيل عليه و رفع الملخص البحثي بعد ملء البيانات الخاصة بالبحث و الباحثين

13- ما هو اخر موعد لرفع البحث؟



اخر موعد لرفع الابحاث هو 10/2/2020

14- متى سيتم اعلامي بقبول الملخص البحثي من عدمه؟



سيتم اعلام المتقدمين بالقبول او الرفض قبل 29/2/2020

15- ما هي كيفية عرض الابحاث في المؤتمر؟



تعرض الأبحاث في شكل عروض تقديمية (محاضرة قصيرة 10 دقائق) في حالة قبول اللجنة العلمية للبحث و سيتم ارسال التمبلت الخاص بالعرض عند قبول البحث

16- ما هي رسوم التسجيل بالمؤتمر؟



• حضور المؤتمر بدون المشاركة ببحث مجاني للجميع على منصة ميكروسوفت تيمز وانه في حالة الرغبة في استخراج شهادة بالحضور يتم تحصيل مبلغ 50 جنيه رسوم استخراج الشهادة

• 350 جنية للمشاركة ببحث لطالب دراسات عليا من جامعة قناة السويس

• 400 جنية للمشاركة ببحث لطالب دراسات عليا من خارج جامعة قناة السويس

• 400 جنية للمشاركة ببحث لعضو هيئة تدريس من جامعة قناة السويس

• 450 جنية للمشاركة ببحث لعضو هيئة تدريس من خارج جامعة قناة السويس

• 50 دولار للمشاركة ببحث من خارج جمهورية مصر العربية

17- كيف تسدد الرسوم؟



تسدد الرسوم في مكتب الاستاذة / هدى فرج - امين عام الجامعة (امين لجنة شباب الباحثين) بمبنى رئيس جامعة قناة السويس

او بتحويل بنكي على حساب جامعة قناة السويس بالبنك الأهلي المصري فرع جامعة قناة السويس على الكود المؤسسي للوحدة الحسابية الرئيسية لجامعة قناة السويس تحت رقم 31000101 دائن ويتم ارسال نسخة من ايصال التوريد على ايميل المؤتمر yrc2021@suez.edu.eg

18- متى تسدد الرسوم؟



للحضور فقط: تسدد الرسوم بعد التسجيل مباشرة على الموقع

للحضور مع ملخص بحثي: تسدد الرسوم بعد ارسال ايميل قبول البحث من اللجنة العلمية للمؤتمر على الايميل الشخصي للباحث

19- هل سيتم عمل ورش عمل على هامش المؤتمر؟



نعم تم حتى الان تنفيذ 7 ورش عمل على هامش المؤتمر. يمكن مشاهدة كافة الورش التي تقام على هامش المؤتمر تباعا على الرابط التالي: أضغط هنا

يمنح الحاضرين شهادة الكترونية مجانية بالمشاركة يتم ارسالها في خلال ثلاث ايام على الايميل الذي يتم به تسجيل الحضور داخل الورشة

هذا وسيتم تباعا الاعلان عن ورش العمل الخاصة بالمؤتمر

20- اين ستنشر الملخصات البحثية الخاصة بالمؤتمر؟



سبتم نشر الملخصات البحثية الخاصة بالمؤتمر في كتاب المؤتمر الالكتروني الذي سيتم ارساله للسادة المشاركين في صورة ملف بي دي اف على الايميل بعد المؤتمر و يمكن في حالة رغبة الباحث في النشر في مجلة تابعة لجامعة قناة السويس ارسال ايميل بذلك على yrc2021@suez.edu.eg وسيتم اعلامه باسماء المجلات المتاحة و رسوم النشر بها للبحث كاملا وليس الملخص البحثي المنشور بكتاب المؤتمر