اليوم السابع
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فلسطين تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:01 م
فلسطين تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 143 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 180603 تعافى منهم 169191 وتوفي 2032.

 


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فيروس كورونا

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