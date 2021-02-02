فريق جامعة المنوفية الأول فى تنس الطاولة بدورى المصالح الحكومية

المنوفية - محمد فتحى

حصل فريق البريد جنوب بجامعة المنوفية على لقب بطولة دورى المصالح الحكومية للموسم الحالي 2020/2021 عقب فوزه على فريق الجامعة بنتيجة 3/4 في المباراة النهائية التي اقيمت اليوم بالصالة المغطاة لجامعة المنوفية.

خاض فريق الجامعة اللقاء بتشكيل تكون من السيد المليجي وأحمد الشبكي وسامح حسن واحمد شرف ومصطفى سلام وعطوة مصطفى ومحمد صبري ومحمد رشاد وعمار ذو الفقار.

وخاض فريق البريد جنوب المباراة بتشكيل ضم أحمد ماهر وطاهر جمال ومحمد خيري وأيمن سمير عريق وهاني طاحون ومحمد عبد العاطي ومحمود عبد الفتاح ويوسف نبيل وأيمن شوقي.

سجل الأهداف في الشوط الأول طاهر جمال وأيمن سمير ويوسف نبيل وفي الشوط الثاني أضاف ايمن سمير الهدف الرابع ثم سجل فريق الجامعة ثلاث أهداف متتالية عن طريق أحمد الشبكي هدفين وعطوة مصطفى.

أدار اللقاء الحكم سيد سليمه وأحمد طارق بكر، وحضره الدكتور أسامة مدني المستشار الإعلامي للجامعة، وطارق صقر مدير عام بريد جنوب المنوفية، وسامي سعيد مساعد مدير عام البريد، وعبد حماد مدير الشؤون البريدية، وأحمد محمد حسني، رئيس قسم خدمة العملاء، والكابتن فوزي عبد الغني رئيس لجنة حكام المنوفية ومسؤولو الفريقان.

وحصل على المركز الأول في لعبة تنس الطاولة فريق جامعة المنوفية، حيث شارك مع الفريق الرباعي سامي البربري، ومسعد صبري وايهاب رمضان ويسري علي، كما حصل فريق البريد شمال المنوفية على المركز الأول في الكرة الطائرة .