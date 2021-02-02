اليوم السابع
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خالد صلاح
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فريق تحقيق تقوده منظمة الصحة يزور منشأة للطب البيطرى فى الصين

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:06 ص
فريق تحقيق تقوده منظمة الصحة يزور منشأة للطب البيطرى فى الصين ووهان الصينية - صورة أرشيفية
رويترز

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وصل فريق محققين تقوده منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إلى منشأة للطب البيطري في مدينة ووهان في وسط الصين.

وزار الفريق المستقل مستشفيات رئيسية والفرع الإقليمي لمراكز مكافحة الأمراض وسوق هوانان للمأكولات البحرية.

وقال بيتر داسزاك عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس لرويترز اليوم الثلاثاء إن الزيارة تمضي "على نحو جيد للغاية"، ردا على سؤال قبيل دخول مركز الطب البيطري.

وذكر أثناء المغادرة أن الفريق أجرى "اجتماعات مفيدة جدا"، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ومن الممكن أن يوفر مركز الطب البيطري في إقليم هوبي، الذي يكافح الأمراض الوبائية في الحيوانات، معلومات بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا من الخفافيش إلى البشر، ربما عن طريق أنواع وسيطة.

وتشير دراسات إلى أن الفيروس قد يكون انتقل من حيوانات المنك أو آكل النمل الحرشفي، لكن هناك أيضا تكهنات بأن تجار منتجات الخفافيش ربما كانوا يحملون الفيروس قبل شهور من انتشاره في ووهان.

 

 


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ووهان

كورونا

اصابات كورونا

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