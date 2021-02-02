فرقة موسيقى بقنا بطلاتها فتيات يبدعن فى العزف لأم كلثوم.. فيديو

قنا _ صابر سعيد

في داخل مركز شباب كوم الضبع جنوب محافظة قنا، تجد فتيات من القرية يعزفن على أوتار الجيتار والعود وغيرها من الأدوات الموسيقية ويتوسطهن مدرب للفرقة منذ سنوات لتأهيلهن في مشاركات شعبة الفرق الموسيقية على مستوى الجمهورية.

أجرى "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع فرقة الموسيقي من داخل مركز الشباب لعرض مهاراتهن وما يقومن به من أعمال داخل مركز الشباب وكسر حاجر الخوف بالنسبة للفتيات التي تتدرب على الآلات الموسيقية في الصعيد مع عزف موسيقى أنت عمري لأم كلثوم .

وقال عمرو محمد، مدرب الفريق، إن فرقة الموسيقى الوترية بدأت منذ عام 2013 واستطاعت تحقيق مراكز مميزة على مستوى الجمهورية منها المركز الثالث على مستوي الجمهورية في عام 2014، ومنذ ذلك الوقت استمرت في تدريب الطلائع من الشباب والفتيات بمركز شباب كوم الضبع، بالإضافة إلى أنشطة تربوية أخرى تعقد الطلائع .



فرقة موسيقي بقنا بطلاتها فتيات يعزفن لأم كلثوم