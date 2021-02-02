اليوم السابع
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غلق وتشميع 5 مركز للدروس الخصوصية فى دمنهور بالبحيرة.. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:21 م
غلق وتشميع 5 مركز للدروس الخصوصية فى دمنهور بالبحيرة.. صور غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور
البحيرة _ ناصر جودة

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شنت منذ قليل إدارتا الأزمات والرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وادارة بندر دمنهور التعليمية، حملة مكبرة تم خلالها غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الوحدة العربية ومنطقة الكوبرى العلوى.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى والكافيهات والمحال التجارية للمتابعة مدى إلتزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (1)
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (1)

 

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (2)
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (2)

 

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (3)
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (3)

 

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (4)
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (4)

 

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (5)
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (5)

 

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (6)
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (6)

 

غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (7)
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور (7)

 

 

 

 


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