اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:26 م
خالد صلاح
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غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة خلال حملة ببورسعيد

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:10 م
غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة خلال حملة ببورسعيد جانب من الحملة
فريق المحافظات

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد، صباح اليوم، حملة موسعة لغلق وتشميع المحلات المخالفة داخل الوحدات السكنية وحصر المحال المهجورة بمناطق الإسراء والأمل وخديجة بالضواحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي.

وقامت الحملة بغلق وتشميع محل داخل وحده سكنية بالعمارة رقم 30 بمنطقة الإسراء لمنع استغلاله تجاريا بالمخالفة للقانون، كما قامت الحملة بمتابعة وحصر عدد من المحال التجارية المغلقة والمهجورة بمنطقة الأمل الجديد، وجار الاستعلام عن أصحابها لتحديد الموقف القانونى لها.

كما قامت الحملة بمعاينة ميدانية لسوق منطقة خديجة لعمل محاضر حجز بالمديونات المتأخرة على أصحاب المحال وبالمعاينة وجد أن معظم المحال مهجورة وبدون أبواب ولم يتم الاستدلال على أى بيانات خاصة بالمحلات أو أصحابها.

كما تلاحظ وجود إهمال شديد وتجمعات للكلاب داخل السوق وجار اتخاذ اللازم وعمل إنذارات عن طريق قلم المحاضرين بالنيابة لأصحاب هذه المحال وتحديد الموقف القانونى لها.

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حملة على المحلات ببورسعد
 
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جانب من الحملة 

 


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