عمدة برلين يعلن اعتزام المدينة فرض الارتداء الإجبارى للكمامة داخل السيارة

كتب أحمد عرفة

أعلن ميشائيل مولر عمدة مدينة برلين الألمانية اعتزام المدينة فرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل السيارة في إطار مكافحة جائحة كورونا على أن يستثنى من هذا الإجراء قاطنوا المسكن الواحد إن كانوا في سيارتهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح عمدة مدينة برلين الألمانية أنه كان من الضروري تشديد المرسوم في هذه المرحلة، وأشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في برلين تراجعت ونحن على طريق جيدة لكننا نريد أن نبقى على هذا ولن نغتر.

وتقرر ارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي المواصلات العامة، وتسري القواعد الجديدة أيضا على التجمعات وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.