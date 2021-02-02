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عمدة برلين يعلن اعتزام المدينة فرض الارتداء الإجبارى للكمامة داخل السيارة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 11:58 م
عمدة برلين يعلن اعتزام المدينة فرض الارتداء الإجبارى للكمامة داخل السيارة كمامات
كتب أحمد عرفة

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أعلن ميشائيل مولر عمدة مدينة برلين الألمانية اعتزام المدينة فرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل السيارة في إطار مكافحة جائحة كورونا على أن يستثنى من هذا الإجراء قاطنوا المسكن الواحد إن كانوا في سيارتهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح عمدة مدينة برلين الألمانية أنه كان من الضروري تشديد المرسوم في هذه المرحلة، وأشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في برلين تراجعت ونحن على طريق جيدة لكننا نريد أن نبقى على هذا ولن نغتر.

وتقرر ارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي المواصلات العامة، وتسري القواعد الجديدة أيضا على التجمعات وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

 

 


برلين

كمامات

كورونا

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