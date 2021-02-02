طقس مستقر على محافظات أسيوط والإسماعيلية ودمياط.. فيديو

سيد فلاج - هيثم البدرى - معتز الشربينى

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من على طريق "الإسماعيلية - القاهرة، ومن محافظ أسيوط ودمياط" لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية على الطريق.

وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، استقرار في حالة الطقس، بعد زوال الشبورة، وانتظام حركة سير المركبات علي الطريق.

وكانت قد أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة، وحرصًا على سلامة المواطنين

فيما شهدت محافظة أسيوط حالة من استقرار حالة الطقس علي جميع أنحاء المحافظة وسيولة مرورية بشوارعها منذ الساعات الاولي لصباح اليوم

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس في اطار الخدمة اليومية المتعلقة بحالة الطقس والتي يقدمها اليوم السابع لمتابعيه في كل محافظات مصر حيث تم البث من وسط مدينة أسيوط حيث المحافظة تشهد انخفاضا لدرجات الحرارة ليلا تصل الي السقيع في بعض القري الزراعية نظرا لطبيعة القرية والزراعات الكبيرة بها لكن سرعان ما تعاود درجات الحرارة في الإعتدال بعد الفجر ومع بدء لحظات شروق الشمس حيث تشرق الشمس مع عدم وجود غيوم او سحب او شبورة عدا ببعض الطرق الفرعية وسط الزراعات أو الصحراوية ولكن شبورة خفيفة لا تؤثر علي انعدام الرؤية.

كما شهدت مدن محافظة دمياط استقرار ا ملحوظا فى الأحوال الجوية وتحسنا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء أدى تحسن درجات الحرارة إلى استقرار العمل ببوغاز عزبة البرج بدمياط وكذلك بحيرة المنزلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 27، وبورسعيد الصغرى 14 العظمى 24، ودمياط الصغرى 13 والعظمى 24، والزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26، السويس الصغرى 13 والعظمى 26

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