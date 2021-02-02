اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:26 م
خالد صلاح
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صور.. العالم هذا المساء.. عاصفة ثلجية تصيب الساحل الشرقى للولايات المتحدة بــ "الشلل".. الشرطة التركية تفض مظاهرة للطلاب ضد تعسف أردوغان.. حرائق الغابات المشتعلة تدمر عشرات المنازل فى أستراليا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:00 م
صور.. العالم هذا المساء.. عاصفة ثلجية تصيب الساحل الشرقى للولايات المتحدة بــ "الشلل".. الشرطة التركية تفض مظاهرة للطلاب ضد تعسف أردوغان.. حرائق الغابات المشتعلة تدمر عشرات المنازل فى أستراليا
وكالات

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شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته عدسات الكاميرات، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا المساء.
 

عاصفة ثلجية تصيب الساحل الشرقى للولايات المتحدة بــ "الشلل"

شهد الولايات المتحدة  الأمريكية عاصفة ثلجية حولتها إلى اللون الأبيض وذلك حيث الثلوج المتساقطة والمتناثرة التى خطت الطرق وحجبت الرؤية، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز صورا لغلق الطرق ومعاناة حركة المواطنين بسبب العاصفة الثلجية

 
وأطلقت خدمة الطقس الوطنية، منذ أيام، تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات، تحسبا لهطول ثلجي لم تشهد له المنطقة مثيلا منذ سنوات.
 
وبلغ التحذير من العاصفة الشتوية الصادر عن مركز التنبؤ بالطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، المستوى الأعلى، ما يعني احتمال حدوث أضرار جسيمة وواسعة النطاق في الممتلكات.
 
وبشكل عام، سيشعر أكثر من 110 ملايين أميركي ببرد الشتاء في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث تستهدف العاصفة، المدن الأكثر كثافة سكانية على طول الساحل الشرقي الأمريكي.
 
 
عاصفة ثلجية أمريكا (1)
عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية
 
 
عاصفة ثلجية أمريكا (2)
نيويورك تتحول إلى اللون الأبيض
 
عاصفة ثلجية أمريكا (3)
الثلوج ترسم شلالات جليدية فى شوارع نيويورك
 
عاصفة ثلجية أمريكا (4)
عرقلة حركة المواطنين بسبب تساقط الثلوج
 
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عاصفة ثلجية تضرب أمريكا
 
عاصفة ثلجية أمريكا (5)
تساقط الثلوج
 
عاصفة ثلجية أمريكا (6)
شوارع نيويورك تتحول للون الأبيض
 
عاصفة ثلجية أمريكا (7)
الثلوج تغطى المبانى
 
عاصفة ثلجية أمريكا (8)
عرقلة حركة المركبات
 
عاصفة ثلجية أمريكا (9)
إزاحة الثلوج من الطرقات
 
عاصفة ثلجية أمريكا (10)
عاصفة ثلجية
 
عاصفة ثلجية أمريكا (11)
اللون الأبيض يكسوا نيويورك

الشرطة التركية تفض مظاهرة للطلاب ضد تعسف أردوغان

لليوم الثانى على التوالي، استمرت المظاهرات الرافضة لقرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتعيين عميدا جديدا فى إحدى أكبر الجامعات فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء.

واعتقلت القوات الأمنية، نحو 160 شخصا بينهم طلاب، من المحتجين فى مدينة إسطنبول، بعد أن تجمعوا أمام جامعة بوجازيتشي، للتعبير عن رفضهم للقرار الذى أتخذه الرئيس التركي.

وبدأ الطلاب فى جامعة بوجازيتشى فى إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين "مليح بولو" رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي.

 

اعتقال طالبة
اعتقال طالبة

 

الشرطة التركية
الشرطة التركية

 

قمع الشرطة التركية
جانب من مظاهرات طلاب تركيا
 
مظاهرات الطلاب في تركيا
مظاهرات الطلاب في تركيا

 

مظهرات تركيا
مظهرات تركيا

 

انتشار الشرطة التركية
انتشار الشرطة التركية

 

اعتقال متظاهر ومتظاهرة فى تركيا
اعتقال متظاهر ومتظاهرة فى تركيا

 

اعتقال وسحل أحد الطلاب
اعتقال وسحل أحد الطلاب

 

الشرطة التركية تطارد الطلاب
الشرطة التركية تطارد الطلاب

 

الشرطة التركية تعتقل متظاهر
الشرطة التركية تعتقل متظاهر

 

سحل فتاة فى الارض خلال اعتقالها
سحل فتاة فى الارض خلال اعتقالها

 

عنف الشرطة التركية ضد المتظاهرين
عنف الشرطة التركية ضد المتظاهرين

نيران حرائق الغابات المشتعلة تدمر عشرات المنازل فى أستراليا

دمرت حرائق غابات خرجت عن السيطرة في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي الأسترالي 56 منزلاً، فيما تتحقق السلطات ما إذا سقط ضحايا جراء هذه الحرائق بعد الابلاغ عن فقدان بعض الأشخاص، وفق ما ذكر مسؤول، اليوم الثلاثاء.

واشتعل الحريق الهائل الذي يبلغ محيطه 80 كيلومترًا طوال الليل بالقرب من بلدة التلال "وورولو" قبل أن ينتقل غربًا إلى السهل الساحلي للمدينة حيث يهدد المنازل في الضواحي الشمالية.

من جانبه، اطلع رئيس وزراء ولاية "أستراليا الغربية" مارك ماكجون، رئيس وزراء البلاد على وضع الحريق المقلق في الولاية إلى جانب وضع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لافتا إلى أن الولاية تواجه حالتي طوارئ في الوقت الحالي.

الحماية المدنية في أستراليا
الحماية المدنية في أستراليا

 

النيران تلتهم الغابات
النيران تلتهم الغابات

 

حراقئ الغابات في أستراليا
حراقئ الغابات في أستراليا

 

قوات الإطفاء في أستراليا
قوات الإطفاء في أستراليا

 

محاولة الإطفاء
محاولة الإطفاء

 

 

 

 

 

 

 

 


العالم هذا المساء

الولايات المتحدة

عواصف ثلجية بأمريكا

تركيا

قمع أردوغان

حرائق غابات فى أستراليا

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