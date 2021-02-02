شركة مياه الأقصر تواصل تصنيع أغطية مطابق صرف صحى جديدة لمنع السرقات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

صرح اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تتم حالياً أعمال التصنيع لأغطية مطابق الصرف الصحي بمواصفات جديدة لمنع سرقة الأغطية بإدارة مياه البياضية بمتابعة أستاذ عبد الشافي مدير الإدارة والأستاذ صادق عمرو رئيس الشبكة وعدد من الفنيين المتخصصين بالإدارة.

وأوضح رئيس شركة مياه الأقصر، أنه بعد تكرار وقائع السرقة المتكررة لأغطية مطابق الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، تم البدء فى فكرة مختلفة من نوعها بتصميم وتصنيع أغطية مبتكرة لمكافحة تلك السرقات لحماية المواطنين من الضرر ومكافحة تلك الجرائم فى سرقة أغطية البالوعات بصورة دائمة، حيث بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بتوجيهات ودعم لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة، وبجهود عدد من الفنيين المتخصصين، ومتابعة مهندس أبو النجا عرابى مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف، فى تصنيع أغطية مطابق الصرف الصحي بطريقة جديدة ومطورة تساعد فى التصدى لظاهرة سرقة أغطية البالوعات، حيث إن انتشار هذه الظاهرة تسبب ضرر كبير على الشركة لتكلفها مبالغ هائلة لإعادة شراء أغطية أخرى وأيضاً على سلامة وآمن المواطنين من السقوط بها أو انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم تنفيذ هذا المشروع المختلف فى إطار متابعة وحرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى على آمن وسلامة المواطنين وخوفاً من سقوط أحد المارين فى البالوعات، تم تصنيع الأغطية من مواد خرسانية ومواد آخري تتحمل الضغوط وغير قابله للكسر مروراً بعدة مراحل فى التصنيع، مما يضمن جودة وكفاءة للغطاء فى قدرته على التحمل وفى عدم السرقة أيضاً، غير إن هذه الأغطية غير مكلفة من حيث التصنيع وبجوده أفضل من أغطية المستخدمة سابقاً، حيث تمت الفكره والتصنيع بمحطه 3 للصرف الصحي التابعه لإدارة الاقصر، وبالجهود الذاتية من كوادر وعمال وفنيين مع الإصرار للوصول للنتائج المطلوبة.

وأكد اللواء محمد يحيى لـ"اليوم السابع"، أن عدد سرقات الأغطية بمدينة الأقصر فقط تصل إلى ما يقرب من 40 غطاء شهرياً بحوالى 110 أغطية بالوعات صرف ومجارى ومياه خلال الـ3 شهور الماضية، وحوالى 500 غطاء خلال الأربع أعوام الماضية، وذلك يتطلب توريد أغطية مطابق الصرف الصحى وحتى تصل الينا وبالمواصفات المطلوبة الكثير من الوقت وقد يتعدى خمسة أشهر وذلك لظروف عملية التصنيع والمواصفات والكمية والخامات، وغالباً ما تتم هذه العمليات قبل صلاة الفجر أو بعدها وذلك من خلال الأفراد الذين يقومون بتجميع المخلفات والكراتين الفارغة عن طريق التروسيكلات وعربات الكارو.

خلال تجهيز وتنصيع غطاء بلاعات جديدة



تصنيع أغطية مطابق صرف صحي جديدة بإدارة البياضية (1)



تصنيع أغطية مطابق صرف صحي جديدة بإدارة البياضية (2)



تصنيع أغطية مطابق صرف صحي جديدة بإدارة البياضية (3)