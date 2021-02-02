اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:12 م
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شاهد لحظة انقلاب ميكروباص بطريق السويس ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين.. فيديو

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:00 م
شاهد لحظة انقلاب ميكروباص بطريق السويس ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين.. فيديو انقلاب ميكروباص بطريق السويس
السويس - سيد نون

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لقي شخص مصرعه وإصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، بطريق السويس- العين السخنة، بمحافظة السويس.

وكان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العين السخنة أثناء رجوعها من منطقة العين السخنة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى السويس العام والجثة إلى مشرحة الأميري.

قال مصدر طبى فى السويس، إن قسم الطوارئ بمستشفى العام استقبل المصابين من أجل علاجهم وفتح غرفة العمليات للحالات الحرجة.

 


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