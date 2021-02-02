سفير السعودية يؤكد ارتباط قرار تعليق دخول مواطنى 20 دولة بمكافحة كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية في مصر، إن بلاده تتابع سرعة انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، حيث أن وزير الصحة صرح بأن المملكة سجلت زيادة في إصابات فيروس كورونا وأوضح بضرورة تشديد الإجراءات داخليا في محاولة لإيقاف الانتشار السريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن قرار تعليق السعودية الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر والإمارات مؤقت ويحكمه تحسن الأوضاع في العالم، حيث أن مثل هذا القرار يأتي لتحصين المواطنين السعوديين والمقيمين والزائرين في إطار الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسئول فى وزارة الداخلية، أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشى جائحة كورونا المستجد ( COVID 19 )، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية فى المملكة العربية السعودية، وفى إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( COVID 19 )، ومنع دخوله وانتشاره.

وجاء فى البيان أنه لأهمية المحافظة على الوضع الوبائى والصحة العامة فى المملكة، تود وزارة الداخلية السعودية، أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من:( جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان )، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأى من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأى من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التى تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.