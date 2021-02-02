اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:27 ص
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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب إزمير التركية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:00 ص
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب إزمير التركية زلزال - أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر لولاية إزمير غربي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.


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