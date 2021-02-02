زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب إزمير التركية

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر لولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 9ر6 كيلو مترات تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.