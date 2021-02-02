زعيم الانقلاب فى ميانمار يؤكد لحكومته أن الاستيلاء على السلطة كان حتميا

رويترز

ذكر المكتب الصحفي لجيش ميانمار أن مين أونج هلاينج قائد الانقلاب العسكري أبلغ حكومته الجديدة خلال أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء أن استيلاء الجيش على السلطة كان حتميا بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات في العام الماضي، الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.