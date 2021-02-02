اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:37 م
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زعيم الانقلاب فى ميانمار يؤكد لحكومته أن الاستيلاء على السلطة كان حتميا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:47 م
زعيم الانقلاب فى ميانمار يؤكد لحكومته أن الاستيلاء على السلطة كان حتميا مين أونج هلاينج
رويترز

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ذكر المكتب الصحفي لجيش ميانمار أن مين أونج هلاينج قائد الانقلاب العسكري أبلغ حكومته الجديدة خلال أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء أن استيلاء الجيش على السلطة كان حتميا بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات في العام الماضي، الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.

واستولى الجيش على السلطة أمس الاثنين وعزل زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.

ونقل المكتب الصحفي عن هلاينج قوله "على الرغم من طلبات الجيش المتكررة، لم يكن هناك بد من اختيار هذا المسار من أجل البلد. وحتى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المرتقبة نحن في حاجة لإدارة البلاد. وخلال حالة الطوارئ ستكون الانتخابات ومكافحة كوفيد-19 من بين الأولويات".

 


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مفوضية الانتخابات

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