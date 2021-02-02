زراعة قرنية لشاب بمستشفى رمد بنى سويف بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار

بنى سويف هانى فتحى

نجح أطباء بمستشفى رمد بنى سويف فى إجراء عملية زرع قرنية لمريض عمره 18 سنة من مركز أهناسيا بدون تكلفة مادية، حيث كان المريض يعانى من القرنية المخروطية بالعينين فى مرحلة متقدمة.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف إن العملية تم إجراؤها بمستشفى رمد بنى سويف والتى تستقبل حاليا جميع الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة سواء مرضى التأمين الصحى أو من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو مشروع علاج غير القادرين، مشيرا إلى أنه قام بإجراء عمليات زرع القرنية بالمستشفى الدكتورة هدى رجب استشارى القرنية ومدير مستشفى رمد بنى سويف.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الدكتورة مديرة المستشفى وفريق العمل على ما يقدمونه من جهود لتقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.