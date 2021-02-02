اليوم السابع
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روسيا تورد أكثر من 300 ألف قناع طبى إلى ألمانيا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:30 ص
روسيا تورد أكثر من 300 ألف قناع طبى إلى ألمانيا أقنعة طبية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن روسيا ستورّد أكثر من 300 ألف قناع طبي واق إلى إلمانيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى توقيع عقدين مع الجانب الألماني لتوريد 170 و150 ألفا من الأقنعة بقيمة أكثر من 130 ألف يورو في فبراير ومارس من العام الجاري.

ومن المقرر أن تقوم روسيا بتوريد أقنعة من نوع FFP2 إلى ألمانيا، تم إنتاجها بمصنع "غوركي" في مدينة كيمري الروسية.

وأضافت أنه من المتوقع عقد مزيد من الصفقات مع الدول الأوروبية لتوريد نحو 100 ألف من الأقنعة الوقائية الطبية روسية الصنع.

 

 


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ألمانيا

كورونا

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